В Крыму и на Северном Кавказе прогнозируют кратковременные дожди

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Жаркая погода с температурой воздуха выше климатической нормы на несколько градусов установится на этой неделе на юге России, небольшие дожди и грозы пройдут только в Крыму, горах Сочи и горной местности республик Северного Кавказа, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На текущей неделе атмосферное давление на юге России будет пониженным, поэтому сохранится вероятность осадков. Но они во вторник и среду пройдут только в Крыму, в горных районах Сочи и республик Северного Кавказа - Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Дагестана и Чечни. Это будут кратковременные грозовые дожди небольшой интенсивности, которые принесут лишь кратковременное облегчение от жаркой погоды. В южных регионах всю неделю будет очень жарко, температура воздуха превысит климатическую норму", - сказал он.

Температура воздуха в Астраханской области и Калмыкии составит 40-43 градуса, это выше нормы как минимум на четыре-пять градусов. На остальной территории юга страны столбики термометров будут держаться на отметках до 30-35 градусов, в отдельные дни - до 37 градусов, что превышает норму на три-четыре градуса, уточнил Синенков.

В Волгограде во вторник прогнозируют 31-33 градуса, затем до конца недели - 33-36 градусов. В Астрахани жарче: до четверга - 33-35 градусов, затем - 35-37. Такая же погода будет и в Элисте.

В Краснодаре столбики термометров до четверга будут подниматься до отметки 34-46 градусов, затем воздух накалится до 38 градусов. В Сочи во вторник и среду пройдут небольшие дожди, с четверга - без осадков и до 32 градусов. В Симферополе небольшой дождь пройдет во вторник, воздух будет прогреваться до 30-33 градусов. В Ялте во вторник также дождь, гроза, до конца недели прогнозируют до плюс 33-35 градусов.

В Ставрополе без осадков, в конце недели - до 35-37 градусов. В Нальчике во вторник до 30 градусов, в среду - плюс 25-27 и кратковременные дожди, грозы, затем до конца недели без осадков и до 32-34 градусов. Аналогичная погода и во Владикавказе.

Температура воды в море

Температура воды на этой неделе в Черном море в районе Сочи и Туапсе - до 26 градусов, в Геленджике, Новороссийске, Анапе немного прохладнее - 24-25. В Азовском море в районе Таганрога и Ейска - до 26-27 градусов. В окрестностях Ялты и Феодосии - до 25,5 градуса, в Евпатории - 24, в районе Севастополя - 22-23 градуса.