На Байкале от туристов огородили уникальные ходульные деревья

ИРКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Ходульные деревья - возрастные лиственницы и сосны, из-под корней которых ветрами выдуло песок, огородили в бухте Песчаной на Байкале, чтобы защитить их от туристов. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Те ограждения, которые установлены, носят скорее характер символический, призывающий не подходить к деревьям, находящимся под угрозой уничтожения. Установили в бухте Песчаной столбики, которые указывают туристам направление движения, маршрут, по которому стоит пройти, чтобы это не представляло опасности для деревьев. И на местах, где есть максимальное приближение к ходульным деревьям, обозначены точки, с которых можно наблюдать и фотографировать", - сказал собеседник агентства.

Ходульные деревья привлекают внимание своим необычным видом, туристы любят фотографироваться с ними, иногда залезают на них. Но, по словам заместителя начальника отдела экологического просвещения ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Полины Горбовской, эти деревья могут пострадать от приближения человека. Так как байкальские ветра выдувают из-под корней почву, деревьям не за что держаться. Их корни хрупкие, но им хватает силы, чтобы удерживать дерево. Однако если человек подходит близко, нестабильный грунт смещается, процесс выветривания может ускориться.

Ходульные деревья считаются памятниками природы, их возраст, как правило, исчисляется сотнями лет. На Байкале кроме бухты Песчаной их можно встретить на острове Ольхон. Как рассказали в "Заповедном Прибайкалье", там также планируется сделать для туристов разметку и ограждения, чтобы защитить деревья.

Байкал, внесенный в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия.