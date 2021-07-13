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Около 2 тыс. иностранных работников ежедневно вакцинируют от COVID-19 в центре "Сахарово"

Вакцинация иностранных граждан проводится однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты центра "Сахарово" в Москве ежедневно прививают от COVID-19 около 2 тыс. иностранных работников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комплекса экономической политики Москвы во вторник.

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"Пункт вакцинации для организованных групп иностранных работников на площадке "Сахарово" открылся в конце июня. Уже сегодня медработники прививают в нем в среднем по 2 000 человек в сутки", - говорится в сообщении.

По решению Минздрава России вакцинация иностранных граждан проводится однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт".

"Ее стоимость остается неизменной - 1 300 рублей. Услуги по вакцинации оплачивает работодатель", - говорится в сообщении.

Также в Москве работает еще один центр вакцинации для иностранных граждан открылся в "Лужниках".

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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