План вакцинации взрослого населения в Воронежской области выполнили почти на 40%

ВОРОНЕЖ, 13 июля. /ТАСС/. Около 457 тысяч жителей Воронежской области получили первый компонент вакцины от коронавируса, это составляет более 39% от общего числа взрослого населения региона. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Примерно 10% от взрослого населения осталось привить в регионе, чтобы получить минимальный порог по коллективному иммунитету - то есть 50% от плана. К сегодняшнему утру первый компонент вакцины получили более 39% взрослых воронежцев - 456 700 жителей", - сообщил он.

Гусев добавил, что ежедневно в регионе 10 тыс. человек вакцинируются от ковида. "Сейчас наша задача - продолжить надежные поставки ампул в область и обеспечить ими всех, кто не имеет противопоказаний. Большое спасибо тем, кто бережет свое здоровье", - написал Гусев.

По данным пресс-службы правительства Воронежской области, с начала пандемии в регионе выявлено 95 098 случаев заражения коронавирусом, из числа заразившихся 89 888 человек выздоровели, 4 018 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который надо соблюдать в местах массового скопления людей. В регионе отменены все массовые мероприятия, запрещен выезд организованных групп детей за пределы области.