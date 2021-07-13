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План вакцинации взрослого населения в Воронежской области выполнили почти на 40%

В регионе ежедневно прививаются 10 тыс. человек

ВОРОНЕЖ, 13 июля. /ТАСС/. Около 457 тысяч жителей Воронежской области получили первый компонент вакцины от коронавируса, это составляет более 39% от общего числа взрослого населения региона. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Примерно 10% от взрослого населения осталось привить в регионе, чтобы получить минимальный порог по коллективному иммунитету - то есть 50% от плана. К сегодняшнему утру первый компонент вакцины получили более 39% взрослых воронежцев - 456 700 жителей", - сообщил он.

Гусев добавил, что ежедневно в регионе 10 тыс. человек вакцинируются от ковида. "Сейчас наша задача - продолжить надежные поставки ампул в область и обеспечить ими всех, кто не имеет противопоказаний. Большое спасибо тем, кто бережет свое здоровье", - написал Гусев.

По данным пресс-службы правительства Воронежской области, с начала пандемии в регионе выявлено 95 098 случаев заражения коронавирусом, из числа заразившихся 89 888 человек выздоровели, 4 018 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который надо соблюдать в местах массового скопления людей. В регионе отменены все массовые мероприятия, запрещен выезд организованных групп детей за пределы области.

Теги
РоссияВоронежская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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