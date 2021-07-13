АКОРТ: российские ретейлеры могут не успеть провести вакцинацию среди 60% сотрудников

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские ретейлеры вакцинировали от COVID-19 более 30% от общего числа работников сетей, что ставит под сомнение достижения планки в 60% привившихся к 15 июля, сообщили журналистам в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Компании столкнулись с рядом объективных сложностей, которые замедляют процесс вакцинирования и ставят под вопрос достижение 60% показателей по вакцинации к установленному сроку 15 июля. За неполный месяц, с 15 июня до 9 июля, предприятиями торговли было вакцинировано в среднем более 30% от общего числа работников сетей", - сообщили в АКОРТ.

В ассоциации отметили, что хотя ежедневно темпы вакцинации возрастают, в том числе и благодаря совместным с региональными и федеральными властями усилиям, процесс вакцинации замедляется физическим отсутствием сотрудников из-за периода отпусков, дефицитом вакцин по целому ряду регионов, перерывами в снабжении вакцинами частных клиник, в которых для ускорения процесса проходят вакцинацию по ДМС сотрудники торговых предприятий.

"В ряде регионов наблюдаются перегрузка пунктов вакцинации и образование очередей или невозможности записаться на вакцинирование оперативно, в установленные сроки, что также влияет на темпы прироста количества вакцинированных сотрудников. Эти проблемы, в особенности дефицит вакцины в регионах, делают актуальным обсуждение возможности переносов сроков вакцинации или моратория на административные меры в отношении предприятий, не достигших показателей 60% вакцинации по объективным причинам", - заключили в АКОРТ.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Для достижения коллективного иммунитета в стране, по общим оценкам, необходимо провакцинировать не менее 60% населения, то есть почти 69 млн человек. 16 июня власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан, в частности работников сферы торговли, общественного питания, а также транспорта (в том числе такси).