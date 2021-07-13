Росгвардия изъяла 240 единиц оружия из незаконного оборота в Петербурге во время Евро-2020

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии изъяли более 240 единиц оружия и около 1,5 тыс. патронов в Санкт-Петербурге во время проведения чемпионата Европы по футболу. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Сотрудниками Росгвардии во взаимодействии с органами внутренних дел выявлено более 250 нарушений ограничительных мер в области оборота оружия, к административной ответственности привлечено свыше 230 граждан, за допущенные нарушения изъято 246 единиц оружия и около 1 500 патронов", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что в целях качественного выполнения задач по обеспечению безопасности крупнейшего спортивного мероприятия мирового уровня в Санкт-Петербурге была сформирована группировка сил и средств Росгвардии общей численностью около 3,7 тыс. человек.

"Подразделения СОБР и ОМОН Росгвардии обеспечили безопасность встречи, сопровождения и размещения сборных команд России, Финляндии, Бельгии, Словакии, Швеции, Польши, Испании и Швейцарии в период их пребывания в Санкт-Петербурге. Во время проведения семи футбольных матчей росгвардейцы принимали участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности на стадионе "Санкт-Петербург" и в трех местах публичного просмотра матчей: фан-зонах "Дворцовая площадь", "Конюшенная площадь" и спортивно-концертном комплексе "Юбилейный", - отметили в ведомстве.