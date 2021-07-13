РБК: 11% опрошенных отказали в приеме на работу из-за отсутствия прививки от ковида

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Каждый девятый опрошенный россиянин (11%) получил отказ в приеме на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ее наличие не повлияло на трудоустройство 73% респондентов, сообщает во вторник РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob.

Как проходит вакцинация от коронавируса в России

Четыре вакцины и обязательные прививки. Как проходит вакцинация от коронавируса в России

В Москве отказ в работе получили 15% граждан, не прошедших вакцинацию. В Санкт-Петербурге этот показатель равен 9%, в других регионах России - 10%.

Наибольшее число опрошенных, столкнувшихся с отказами в приеме на работу из-за вакцины, зафиксировано среди работников с зарплатами до 50 тыс. рублей, пишет РБК. Среди более высокооплачиваемых специалистов проблемы в трудоустройстве возникли у 10%.

В столице, где работодатели обязаны обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% персонала, уже в 20% опрошенных организаций увольняли сотрудников, которые отказались сделать прививки от COVID-19. Чаще всего с такой ситуацией сталкиваются работники торговли и сферы услуг, сообщает издание.

В опросе Superjob участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов всех округов России.