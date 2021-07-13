{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РБК: 11% опрошенных отказали в приеме на работу из-за отсутствия прививки от ковида

По данным издания, которое ссылается на исследование Superjob, наибольшее число столкнувшихся с отказами зафиксировано среди работников с зарплатами до 50 тыс. рублей
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Каждый девятый опрошенный россиянин (11%) получил отказ в приеме на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ее наличие не повлияло на трудоустройство 73% респондентов, сообщает во вторник РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob.

На эту тему
Четыре вакцины и обязательные прививки. Как проходит вакцинация от коронавируса в России
Четыре вакцины и обязательные прививки.

В Москве отказ в работе получили 15% граждан, не прошедших вакцинацию. В Санкт-Петербурге этот показатель равен 9%, в других регионах России - 10%.

Наибольшее число опрошенных, столкнувшихся с отказами в приеме на работу из-за вакцины, зафиксировано среди работников с зарплатами до 50 тыс. рублей, пишет РБК. Среди более высокооплачиваемых специалистов проблемы в трудоустройстве возникли у 10%.

В столице, где работодатели обязаны обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% персонала, уже в 20% опрошенных организаций увольняли сотрудников, которые отказались сделать прививки от COVID-19. Чаще всего с такой ситуацией сталкиваются работники торговли и сферы услуг, сообщает издание.

В опросе Superjob участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов всех округов России.

Теги
Россия
В Якутии спустя 40 лет возобновили экспедиции по сбору яиц краснокнижных стерхов
Главной целью экспедиции назвали продолжение проекта возобновления популяции в питомнике Окского заповедника
Читать полностью