В Якутии спустя 40 лет возобновили экспедиции по сбору яиц краснокнижных стерхов

ЯКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Экспедиция по сбору яиц стерхов прошла на севере Якутии для сохранения практически исчезнувшей западносибирской популяции. Экологи впервые за 40 лет сумели собрать три яйца, из двух уже вылупились птенцы, сообщила во вторник ТАСС руководитель национального парка "Кыталык" Саргылана Михайлова.

Стерхи занесены в Красную книгу России, в список Международного союза охраны природы и в конвенцию по международной торговле животными СИТЕС. Эти птицы гнездятся только на территории России и образуют две разрозненные популяции - западносибирскую (обскую) и восточносибирскую (якутскую). По оценкам специалистов, на территории парка "Кыталык" находятся основные гнездовья не менее 70% всех стерхов Якутии.

"Первая экспедиция, которая собрала в тундре Аллаихи яйца стерхов восточной популяции, состоялась более чем 40 лет назад. Кроме этого, в Окском государственном заповеднике был создан питомник редких видов журавлей, где положили основу для выращивания стерхов для последующего их выпуска в места обитания западносибирской популяции. В этом году экспедиция состоялась снова, по итогам которой были собраны три яйца", - рассказала Михайлова.

Главная цель экспедиции - обновить и продолжить проект возобновления популяции в питомнике Окского заповедника, где у маточного поголовья птиц отмечают старение и снижение генетического разнообразия. Как отметила собеседница агентства, по одному яйцу брали только из кладки, где были отложены два. "Обычно самка стерха откладывает два яйца, причем из двух птенцов ввиду видовой агрессии выживает в большинстве случаев наиболее крупный", - уточнила собеседница агентства.

"Дорожной картой [федерального проекта] планировалось организовать экспедицию в 2020 году и окончить в 2023-м. Из-за пандемии в 2020 году выезды не смогли состояться, и первая экспедиция прошла в этом году, - добавила руководитель парка. - Планировалось собрать десять яиц, но удалось собрать три яйца - 30%, что также неплохой показатель для подобной экспедиции. По сообщению наших коллег, все три яйца были благополучно доставлены в питомник в инкубационных ящиках, из двух яиц уже вылупились птенцы".

Она отметила, что экспедиция проходила не на территории самого нацпарка, при этом сотрудники приняли участие в проекте с учетом того, что стерх является для их учреждения флаговым видом. В следующем году также запланирована экспедиция.

Об экспедиции

Экспедиция входит в задачи федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология", где одна из целей - сохранение ряда наиболее уязвимых приоритетных видов, которые включены в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения. Стерх как узколокальный эндемик включен в этот перечень.

Проект реализуется совместно с питомником редких видов журавлей Окского государственного природного биосферного заповедника, Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН, Всероссийским научно-исследовательским институтом охраны окружающей среды.

Национальный парк "Кыталык" находится в оперативном управлении федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный природный заповедник "Остров Врангеля". Создан в декабре 2019 года в рамках нацпроекта "Экология". Нацпарк располагается в Аллаиховском районе Якутии на площади свыше 1,8 млн га.