Экс-глава Роспечати передал редкие издания в Российскую государственную библиотеку

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Личный фонд российского общественного деятеля, бывшего руководителя Роспечати Михаила Сеславинского, связанный с его работой, а также исследованиями в области книжной культуры, развитием современного библиофильского движения, создают в Российской государственной библиотеке (РГБ), сообщили во вторник ТАСС в РГБ.

Сеславинский известен как коллекционер, собиратель редких книг и рукописей, меценат. Он передал в дар РГБ редкие издания и предметы.

"В первой "порции" поступлений - редкая книга, которая отсутствовала в Российской государственной библиотеке и Российской национальной библиотеке. Это малоизвестный сборник литературных произведений эмигранта Г. Либавского "Литературные находки. Сборник первый", изданный в Стокгольме в 1954 году", - отметили в библиотеке.

Всего в качестве первого поступления в РГБ передано около 50 предметов, среди которых редкие издания, письма, малотиражные плакаты и афиши. "Примечательна коллекция "литературных" галстуков Михаила Сеславинского, изготовленных ограниченным тиражом с портретами писателей и поэтов к различным знаменательным датам", - сообщили в РГБ.

Ожидается, что в фонд войдут материалы, связанные с первыми шагами создания законодательства в сфере культуры современной России, относящиеся к деятельности Сеславинского в российском парламенте в 90-е годы, а также исторические источники XXI века.

Сеславинский более 15 лет руководил Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать, с 2004 по 2020 годы). Известен как автор около 20 книг и десятков статей. Обладатель российских государственных и общественных наград. С 2010 года - председатель Национального союза библиофилов.