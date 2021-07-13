Пункты вакцинации для таксистов-иностранцев организовали "Яндекс" и власти Подмосковья

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Порядка 15 пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции открыли в Московской области для иностранных курьеров и водителей такси, выполняющих заказы сервисов "Яндекса". Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

"С 12 июля правительство Московской области запустило кампанию по вакцинации для водителей такси и курьеров из числа иностранных граждан, выполняющих заказы сервисов "Яндекса". Для этого Минздравом Московской области открыто 15 пунктов вакцинации, задействовано 12 медицинских организаций. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт", - сказали в пресс-службе.

В министерстве пояснили, что таким образом в регионе стартует кампании по вакцинации иностранных граждан. В ближайшее время планируется расширить категории иностранцев, которым будет доступна вакцинации от COVID-19.

"Основная наша цель, чтобы вакцинацию от COVID-19 прошли те категории иностранных граждан, которые по специфике профессии взаимодействуют с большим количеством людей. В ближайшие дни мы провакцинируем порядка 20 тыс. человек", - процитировали в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Как рассказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, которую процитировали в министерстве, Подмосковье является одним из первых регионов, который обеспечил возможность массовой вакцинации таксистов - мигрантов на базе государственных медицинских организаций. "Исполняя постановление главного санитарного врача региона, руководители таксомоторных компаний и ИП должны обеспечить вакцинацию водителей такси первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 июля, вторым компонентом вакцины - до 15 августа. Водителей, у которых нет прививки, не будут допускать к заказам на территории Подмосковья уже с 15 июля", - сообщила Кротова.

В новость внесена правка (11:44 мск) - передается в новой редакции в связи с уточнением от Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья заголовок, лид и первая цитата