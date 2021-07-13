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Пандемия COVID-19

В Чехии рассматривают ужесточение мер из-за распространения штамма "дельта"

Наиболее тревожная обстановка, по словам премьер-министра страны Андрея Бабиша, складывается из-за увеличения числа заразившихся среди молодежи

ПРАГА, 13 июля. /ТАСС/. Чешские власти рассматривают возможность значительного ужесточения в республике социальных ограничений из-за коронавируса в связи с распространением на ее территории штамма "дельта". Со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Бабиша об этом сообщило во вторник Чешское радио.

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Чешское правительство обеспокоено ускоряющимся распространением штамма "дельта". В связи с этим Бабиш, активно призывающий жителей страны к вакцинации, допускает в обозримой перспективе восстановление ряда жестких социальных ограничений. Наиболее тревожная обстановка, как он отмечает, складывается из-за увеличения числа заразившихся среди молодежи.

Власти Чехии обязали с 19 июля организаторов общественных мероприятий с участием свыше одной тысячи человек заранее информировать о времени и месте их проведения санитарно-эпидемиологическую инспекцию. Это позволит усилить контроль за соблюдением мер эпидемиологической безопасности, включая проверку наличия у присутствующих справок об отрицательных результатах тестов на коронавирус или о прохождении вакцинации.

Чешские власти поставили задачу до конца лета привлечь к вакцинации не менее 70% жителей республики. На данный момент первую дозу вакцины получили около 49% чехов, а полный курс вакцинации прошли примерно 35%. В стране использовано 9 062 043 доз вакцин.

В Чехии с населением около 10,7 млн граждан за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом составило 1 669 745, из них вылечились 1 637 251, умерли 30 333 жителя. 27 декабря прошлого года в республике началась вакцинация от коронавируса. Полный ее цикл прошли 3 830 283 жителя. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

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