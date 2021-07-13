В Иркутской области открылся самый большой в регионе госпиталь для пациентов с COVID-19

ИРКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Самый большой в Иркутской области ковидный госпиталь открылся на базе Иркутской областной клинической больницы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"На базе Иркутской областной клинической больницы начал работать ковидный госпиталь. Это самый большой в регионе госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. <…> Сейчас развернуто 417 коек, 48 из них реанимационные. Всего на базе областной больницы будет перепрофилировано 800 коек", - говорится в сообщении.

К открытию госпиталя больницу готовили больше недели. Пациентов, которые проходили лечение в медучреждении, переводили в другие больницы. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в областной больнице не прекратится, также остается "чистая" зона для экстренной помощи.

В пресс-службе правительства области ТАСС уточнили, что всего в Иркутской области на сегодня развернуто 6 689 ковидных коек. По данным регионального оперштаба, в Приангарье на 13 июля подтверждено 78 696 случаев заражения. Прирост заболевших за последние сутки составил 372 человека. В больницах находятся 5 868 пациентов. Всего за время пандемии в регионе выздоровели 71 124 человека, умерли 3 223.

В Иркутской области действует обязательный масочный режим, приостановлено оказание плановой медицинской помощи, проведение диспансеризации и профосмотров. Точкам общепита разрешено работать только с 06:00 до 23:00. Работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и беременных. Отменены массовые мероприятия, по 26 июля запрещено проведение банкетов, корпоративов, других торжественных мероприятий, закрыты театры, концертные залы, детские игровые комнаты, цирки, СПА-салоны, солярии, фуд-корты. При заселении в санатории, дома отдыха, турбазы и иные аналогичные организации необходимо предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа до вселения.