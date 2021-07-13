Роспотребнадзор планирует привить от гриппа 60% населения в новом сезоне

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор планирует привить от гриппа не менее 60% от общей численности населения России и не менее 75% граждан, относящихся к группам риска, в новом эпидемиологическом сезоне 2021-2022 годов. Эти показатели равны охвату прошлого сезона, документ опубликован во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

"Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <...> рекомендовать рассмотреть вопросы о ходе подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2021-2022 годов, в том числе: об обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом не менее 60% от численности населения субъекта Российской Федерации и не менее 75% - лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава России", - говорится в документе.

В 2019 году охват вакцинацией от гриппа, согласно постановлению главы Роспотребнадзора, составлял 45%.

В проекте также отмечается, что делать прививку от гриппа можно не ранее чем через месяц после прививок против других инфекций, в том числе против COVID-19.

Региональным властям рекомендуется своевременно вводить ограничительные мероприятия с учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям.