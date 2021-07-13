Восстановленный под Харьковом памятник дружбы украинцев и русских снесли в тот же день

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Памятный знак дружбы украинского и русского народов вблизи Харькова, восстановленный накануне, был снесен вандалами уже в тот же день. Об этом во вторник сообщило генеральное консульство России в Харькове.

"12 июля в селе Русская Лозовая активистами Харьковщины был восстановлен Камень дружбы народов Украины и России. Однако, к сожалению, в тот же день снесен вандалами", - говорится в сообщении дипломатического представительства Twitter. К сообщению приложены фотографии с изображением восстановленного и разрушенного памятного знака.

В генконсульстве напомнили, что повторилась мартовская ситуация, когда памятный знак также был восстановлен после разрушения, а в дальнейшем вновь уничтожен.

В понедельник депутат Харьковского горсовета от украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Андрей Лесик сообщил, что депутаты этой политической организации восстановили памятный знак дружбы украинского и русского народов вблизи Харькова. При этом Лесик добавил, что у русского и украинского народа одни и те же ценности. Он напомнил, что Камень дружбы - памятный знак, установленный в память о Переяславской Раде 1654 года, его несколько раз разрушали вандалы, после чего памятный камень восстанавливали депутаты ОПЗЖ.

Неделю назад депутаты Киевсовета приняли решение демонтировать установленный в столице в 2001 году памятный знак в честь дружбы между Киевом и Москвой. Памятный знак находится в сквере на улице Маршала Якубовского на территории Голосеевского района столицы, который ранее назывался Московским. Один из инициаторов сноса депутат Киевсовета Олег Левченко заявил, что этот памятный знак "не имеет ничего общего с реальностью".