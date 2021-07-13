В России зарегистрировали 780 смертей из-за COVID-19 за сутки. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 780 против 710 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 144 492 человека, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,48%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 108 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 32 - в Иркутской области, 28 - в Нижегородской области, 26 - в Воронежской области, 24 - в Краснодарском крае.

Количество заражений и выздоровлений

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 702, до 5 833 175. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%.