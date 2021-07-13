Ни один регион России пока не отвечает критериям для мероприятий с более 1 тыс. участников

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ни один российский регион пока не может в соответствии с новыми критериями Роспотребнадзора проводить массовые мероприятия с участием более 1 тыс. человек, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В соответствии с опубликованным в понедельник постановлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой готовность регионов к проведению массовых мероприятий оценивается по трем показателям - значению коэффициента распространения инфекции, темпам роста заболеваемости и охвату тестированием.

Мероприятия на 1-3 тыс. участников разрешены там, где коэффициент не превышает 0,8, а темпы роста заболеваемости - 5%. Больше 3 тыс. человек можно собирать на мероприятия, если заболеваемость снижается, а коэффициент равен или меньше 0,5. Кроме того, в обоих случаях в регионе должны ежедневно проводить как минимум 200 тестов на ковид на каждые 100 тыс. жителей. Всем трем требованиям сейчас не отвечает ни один регион.

При этом некоторые регионы могут проводить мероприятия с участием 0,5-1 тыс. человек, для чего коэффициент должен быть меньше или равен 1, а темпы прироста заболеваемости - не превышать 10%. В соответствии с подсчетами ТАСС, в число таких регионах входят Москва, Подмосковье, Владимирская, Кировская, Новосибирская, Орловская, Смоленская и Тульская области, Бурятия, Карелия, Чувашия и Забайкальский край.