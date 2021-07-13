Останки генерала Гюдена отправили из Москвы на борту частного самолета в Париж

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Гроб с останками соратника императора Наполеона генерала Шарля Этьена Гюдена, найденные в 2019 году в Смоленске, утром во вторник отправили на борту частного самолета из Москвы в Париж для их перезахоронения. Об этом ТАСС сообщили в Фонде развития русско-французских исторических инициатив.

"Останки генерала Шарля Этьена Гюдена отправили во Францию", - сказали в фонде.

Церемония проходила в международном аэропорту Внуково-3, в ней приняли участие порядка 40 реконструкторов в военной форме времен Отечественной войны 1812 года. Память Гюдена почтили минутой молчания. Гроб с останками погрузили в самолет под траурный марш, исполненный оркестром Росгвардии. "За останками <...> прилетели потомки генерала - дочери [его праправнука] Альберика д’Орлеана. Гюден будет похоронен с почестями во Дворце инвалидов в Париже либо в его родном городе, где похоронены его жена и дети", - добавили в фонде.

О генерале Гюдене

Сезар Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер родился 13 февраля 1768 года, учился в Бриеннской военной школе (Франция) вместе с Наполеоном Бонапартом. Во время русской кампании 1812 года участвовал в Смоленском сражении, в ходе боя при Валутиной горе взрывом пушечного ядра ему оторвало левую ногу, правая была повреждена осколками. Место захоронения Гюдена считалось утраченным, сохранились многочисленные рассказы очевидцев, однако установить его точно не было возможности. Раскопки, проведенные в наши дни, помогли определить место захоронения генерала.

Археологическая экспедиция в Смоленске проходила в 2019 году под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Организаторами экспедиции выступили Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и Российское военно-историческое общество. Перезахоронение останков, приуроченное к 200-летию со дня смерти Наполеона, должно было состояться в Париже 5 мая 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса приготовления к церемонии были вновь приостановлены.

23 июня в Музее войны 1812 года состоялась церемония передачи останков Гюдена, во время которой гроб с останками перевезли в посольство Франции в Москве.