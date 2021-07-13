Расписанный в рамках фестиваля "Стенограффия" троллейбус начал курсировать в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Троллейбус, расписанный в рамках стартовавшего 2 июля фестиваля "Стенограффия", впервые начал курсировать в Екатеринбурге. Арт-объект "Июль" создала художница Наталья Пастухова, сообщили во вторник в пресс-службе фестиваля.

"Девушка изобразила двух драконов, которые струятся по корпусу троллейбуса друг к другу и встречаются в одной точке. Троллейбус будет двигаться по маршруту № 20 в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на роспись трамвая у художницы ушло 2,5 дня.

"Я представляю: будет мрачная осень, белая зима и будет ехать мой июльский троллейбус. Так что это больше про ощущение, чем про выбор конкретного сюжета", - рассказала автор о выборе цветовой гаммы, слова которой приводятся в сообщении.

Ранее художница несколько раз принимала участие в фестивале - два созданные ей арт-объекта находятся в Екатеринбурге, еще по одному в Ноябрьске и поселке за полярным кругом Мысе Каменном. "Каждый фестиваль у меня разная поверхность и я делаю что-то в первый раз", - сказала Пастухова.

"Стенограффия" - ежегодный фестиваль уличного искусства, мероприятие всероссийского масштаба завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник". В этом году Екатеринбург в июле посетят художники из Аргентины, Италии, Финляндии, Германии и Греции. В своих работах авторы ставят художественные эксперименты, вдохновляются историей и культурой, ищут новые подходы к преображению городского пространства.