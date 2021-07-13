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Более 28,6 млн человек в России привились от коронавируса

В Роспотребнадзоре отметили, что темпы вакцинации в регионах разные
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в регионах России разные, всего сейчас привито более 28,6 млн россиян, сообщила во вторник заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.

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"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"Сейчас привиты более 28,6 миллионов человек, но темпы в регионах разные, у нас есть и аутсайдеры, есть и лидеры", - сказала она на Всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России".

По словам Ежловой, без создания коллективного иммунитета "ничего невозможно" в деле борьбы с пандемией коронавируса.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано четыре вакцины - "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак" и "Спутник Лайт".

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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