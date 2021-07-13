Росгвардия предупредила о движении воинских колонн на дорогах ЮФО в период по 30 июля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июля. /ТАСС/. Движение воинских колонн по дорогам Южного федерального округа (ЮФО) в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Краснодарском крае и Крыму запланировано в период с 12 по 30 июля. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе управления Росгвардии по Ростовской области.

"В период с 12 по 30 июля на автодорогах Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского края и Республики Крым запланировано передвижение воинских колонн", - говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание автовладельцев на необходимость соблюдения правил дорожного движения и маневрирования вблизи колонн автобронетехники.

Ранее в Предгорном округе Ставропольского края произошло ДТП с участием БТР и пассажирской "Газели". В пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии РФ сообщали, что авария произошла во время следования воинской колонны. По предварительной информации, водитель пассажирской "Газели" допустил столкновение с БТР, что привело к гибели двух пассажиров "Газели". В пресс-службе прокуратуры края сообщили о госпитализации еще четырех человек, пострадавших в ДТП.

В понедельник Росгвардия начала крупномасштабные оперативно-стратегические учения "Заслон-2021", в ходе которых планируется отработка задач по нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности. Во время учений будет проверена готовность войск к выполнению служебно-боевых задач в условиях сложной, динамично развивающейся обстановки. Учения проходят в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах.