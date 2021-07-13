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Лесные пожары в России

Запрет на пребывание людей в лесах Улан-Удэ продлили из-за пожароопасной обстановки

Он действует до 3 августа

УЛАН-УДЭ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Улан-Удэ продлили до 3 августа запрет на посещение лесов из-за пожароопасной обстановки. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городской администрации.

"С 14 июля по 3 августа запрещается пребывание граждан в городских лесах, въезд в них транспортных средств, проведение определенных видов работ. Исключением являются работы, проводимые специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров", - сообщили в мэрии.

Под запретом разведение костров в лесах, сжигание порубочных остатков, мусора и сухой травы. Организован круглосуточный мониторинг в лесах. За несоблюдение правил нарушителям грозит административный штраф до 5 тыс. рублей.

С 19 апреля 2021 года на территории Бурятии введен особый противопожарный режим. Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 122 лесных пожара общей площадью 1,7 тыс. га. "За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 499 лесных пожаров на общей площади 87,2 тыс. га", - уточнили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

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