Темпы вакцинации в Астраханской области за месяц выросли в три раза

АСТРАХАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Темпы прививочной кампании в Астраханской области за последний месяц выросли в три раза, по количеству вакцинированных регион занимает первое место в ЮФО и входит в двадцатку лидеров субъектов Российской Федерации, сообщили ТАСС во вторник в пресс службе регионального Министерства здравоохранения.

"По темпам вакцинации Астраханская область занимает первое место в ЮФО и входит в двадцатку лидеров субъектов Российской Федерации. Сегодня в среднем в день иммунизацию первым компонентом вакцины получают около 5 тыс. астраханцев, еще месяц назад этот показатель колебался в пределах полутора тысяч. Большой популярностью также пользуются пункты вакцинации, открытые в торговых центрах. За последнее время посещаемость мобильных пунктов также выросла в три раза - если раньше они принимали 150 пациентов в день, то теперь ежедневно иммунизацию в них проходят около 500 астраханцев", - уточнили в пресс службе министерства.

Согласно данным оперштаба, накануне в регион поступила новая партия вакцин от коронавируса "Ковивак" в количестве 780 доз, а также 12 тыс. доз "Спутник-V". На сегодняшний день запас вакцины в Астраханской области превышает 36 тыс. доз, работает 85 прививочных пунктов на базе лечебных учреждений и семи мобильных пунктов.

По данным на 13 июля, в Астраханской области за сутки зафиксировано 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии зарегистрировано 38 732 случая заражения COVID-19. Более 50% жителей от числа подлежащих вакцинации в регионе прошли первый этап иммунизации от коронавирусной инфекции - это 217 005 человек, оба этапа иммунизации прошли 146 850 человек. За период прививочной кампании в регион поступило 245 762 дозы вакцины "Гам-ковид-вак", 6 070 доз вакцины "Эпиваккорона" и 1 610 доз вакцины "Ковивак".