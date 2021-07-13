ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала идею о централизованной подготовке вожатых для детских лагерей, высказанную во вторник во время совещания во всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке.

"Мне очень понравилось предложение, которое прозвучало сегодня, оно о необходимости централизации этого педагогического [образования], чтобы все вожатые страны какую-то часть свою проходили вместе, чтобы они стали таким единым коллективом педагогическим, пожили в этой одной единой атмосфере, независимо от того, находятся они в федеральном, крупном каком-то центре или в небольшом детском лагере где-то в регионе России. Вот это мне кажется таким важным предложением и следующим этапом развития", - сказала Кузнецова журналистам.

По словам омбудсмена, в 2019 году работало около 92 тыс. вожатых, в 2020 году их число снизилось почти в 2,5 раза - до 37 тыс. человек. Кузнецова отметила, что важно поднимать престиж работы вожатых, и здесь большую роль играет вопрос заработной платы. Участники совещания, во время которого проводились включения по видеосвязи из регионов России, договорились о введении дифференцированного подхода к оплате труда вожатых.

Кузнецова также сообщила, что в целом вопрос организованного детского досуга стоит очень остро и что он помогает в том числе обеспечить безопасность детей. Так, отличительной чертой летнего сезона 2020 года стало закрытие оздоровительных лагерей в связи с эпидобстановкой, в том числе это привело к росту гибели детей.

"К сожалению, надо отметить, что гибель детей выросла в 1,7 раза. Почти в два раза больше детей погибло в летнюю кампанию [в 2020 году]. Если внимательно присмотреться, то мы видим, что отличительной чертой прошлой летней кампании стало то, что ее практически нет: не было организовано форм летнего отдыха", - пояснила Кузнецова.

Детская оздоровительная кампания полноценно началась в июне почти в 2 тыс. учреждениях России. В этом году загрузка лагерей из-за эпидемиологической ситуации составляет до 75%.