Росздравнадзор выявил минимальное число нежелательных реакций после препаратов от ковида

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Количество нежелательных реакций от применения препаратов от коронавируса минимально. Об этом сообщила во вторник глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"Количество нежелательных реакций [от применения препаратов от коронавируса] на сегодняшний день регистрируется минимально", - сказала она на Всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 833 175 случаев заражения, выздоровели 5 236 214 человек, умерли 144 492. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.