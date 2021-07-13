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Пандемия COVID-19

Росздравнадзор выявил минимальное число нежелательных реакций после препаратов от ковида

В России за все время эпидемии зарегистрировано 5 833 175 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Количество нежелательных реакций от применения препаратов от коронавируса минимально. Об этом сообщила во вторник глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

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"Количество нежелательных реакций [от применения препаратов от коронавируса] на сегодняшний день регистрируется минимально", - сказала она на Всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 833 175 случаев заражения, выздоровели 5 236 214 человек, умерли 144 492. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия COVID-19
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