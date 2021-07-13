В финальный этап конкурса "Лидеры России" вышли почти 4 тыс. человек

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Около 4 тыс. человек вышли в финальный этап конкурса управленцев "Лидеры России", сообщила во вторник пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Участники, прошедшие дистанционный отбор, продолжат борьбу за победу в финалах. В первый день они пройдут повторное компьютерное тестирование, после этого будут выполнять управленческие задания, посетят образовательные семинары и лекции. Заочные испытания завершили 3 987 участников, они допущены до контрольного тестирования", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО, руководителя конкурса "Лидеры России" Алексея Комиссарова.

Он напомнил, что в этом году на конкурс поступило около 181 тыс. заявок из всех регионов России и 150 стран мира. "К участию в дистанционном этапе были допущены около 72,5 тыс. участников. Во второй блок дистанционного этапа прошли около 12,5 тыс. человек", - добавил Комиссаров.

По его словам, дистанционный этап успешно прошли 12 глав муниципальных образований и городов России, 16 заместителей глав муниципалитетов и городов, 11 руководителей органов исполнительной власти субъектов России, 26 заместителей руководителей региональных органов власти, трое руководителей институтов развития регионального уровня. Кроме того, в очный этап прошли 90 генеральных директоров и 118 директоров крупных, средних и малых предприятий, а также 101 индивидуальный предприниматель.

В этом сезоне конкурс "Лидеры России" разделен на восемь профильных треков. Помимо направлений "Наука" и "Здравоохранение", стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые треки - "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", "Студенты" и "Международный".

Очные испытания

Конкурс в этом году предполагает проведение в общей сложности 13 финалов. Это связано с тем, что для некоторых треков запланировано проведение нескольких финалов в разных регионах страны. Заключительные этапы пройдут в период с августа по декабрь.

"Победители финалов треков будут приглашены в суперфинал конкурса "Лидеры России", в котором они получат возможность посоревноваться друг с другом. 300 суперфиналистов получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. А победителями конкурса станут 100 участников, которые традиционно получат возможность поработать с наставниками - ведущими управленцами нашей страны", - подчеркнул Комиссаров.

В пресс-службе уточнили, что среди участников, допущенных к контрольному тестированию четвертого сезона конкурса, 79% мужчин и 21% женщин. "При этом самым женским треком является "Культура", где представительницы прекрасного пола, успешно выполнившие задания дистанционного этапа, составили 49% [участников]. Самым мужским (91% допущенных до контрольного тестирования - мужчины) стал трек "Информационные технологии". Средний возраст конкурсантов - 36 лет", - отмечается в пресс-релизе.

За три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 300 участников. Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо - главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годах, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победили 106 человек. Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.