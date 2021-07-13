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Троллейбусы длиннейшего в мире маршрута между Симферополем и Ялтой оснастят аудиогидом

Интерактивные экскурсии синхронизируют с маршрутом следования с помощью аудио-оповещения и оборудования спутниковой навигации ГЛОНАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Троллейбусы, курсирующие в Крыму между Симферополем и Ялтой, оснастят электронным экскурсоводом к 60-летию запуска самого длинного в мире маршрута, сообщили журналистам в региональном министерстве курортов и туризма.

"К 60-летию самый длинный в мире горный троллейбусный маршрут "Симферополь - Ялта" оснастят электронным экскурсоводом. Интерактивные экскурсии будут синхронизированы с маршрутом следования троллейбуса с помощью аудио-оповещения и оборудования спутниковой навигации ГЛОНАСС", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тестовая экскурсия прошла во вторник. Ранее подобного электронного гида на маршруте не было, и его появление "позволит дать маршруту туристическую ценность и внимание как туристов, так и жителей Крыма.

"Троллейбусный маршрут "Симферополь - Ялта" является своего рода визитной карточкой Республики Крым и пользуется большой популярностью как у гостей, так и у жителей нашего полуострова. "Только троллейбус обладает достаточно плавным ходом и большими панорамными окнами, через которые можно в полной мере насладится всеми красотами крымской природы", - добавили в министерстве.

В Крыму действует самый длинный в мире троллейбусный маршрут Симферополь - Ялта, пролегающий через горный перевал. Его общая длинна - около 86 км.

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