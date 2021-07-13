Власти Ненецкого АО не планируют вводить обязательную вакцинацию от коронавируса

ТАСС, 13 июля. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) не намерены вводить обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, заявил во вторник во время прямой линии с жителями региона глава НАО Юрий Бездудный.

"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. Моя позиция как губернатора: каждый сам выбирает, вакцинироваться ему или нет <…> Принудительной вакцинации, обязательной, не планируем", - сказал Бездудный.

Двадцатого июня в НАО было объявлено, что принято решение об обязательной вакцинации не менее 60% определенных категорий граждан. В их числе люди от 60 лет и старше, работники медицинских, образовательных организаций, сотрудники многофункциональных центров, организаций социального обслуживания и т. д. 22 июня власти сообщили, что пока обязательная вакцинация не вводится, ее введение для не менее 60% граждан возможно в случае, если темпы распространения инфекции примут масштаб эпидемии.

Бездудный в ходе прямой линии отметил, что в настоящее время в стационаре находится 43 человека с диагнозом COVID-19. "А мы перед майскими праздниками были готовы закрыть "красную зону" [в стационаре] ", - сказал он. По его словам, заболеваемость стала расти после начала периода отпусков. И в настоящее время руководители предприятий и организаций могут допускать сотрудников к работе после отпуска, например, при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

По состоянию на 13 июля прививку от коронавируса в округе сделали 12 047 человек, из них 9 991 полностью завершили вакцинацию. В настоящее время привито 50,5% взрослого населения НАО.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 1 350 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки 12 случаев. В регионе зарегистрировано 10 летальных исходов от коронавируса. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим.