Эксперт: имеющиеся вакцины не обеспечат коллективного иммунитета к коронавирусу

МАДРИД, 13 июля. /ТАСС/. Коллективный иммунитет к коронавирусу не будет достигнут с существующими вакцинами. Такое мнение выразила в беседе с корреспондентом ТАСС вирусолог, научный сотрудник Высшего совета по научным исследованиям Испании Маргарита дель Валь.

"Коллективный иммунитет можно получить только с помощью вакцин, которые придают (почти) полную устойчивость к инфекции вакцинированным людям, так что вакцинированные люди не могут заразить [тех, с кем вступают в] контакт, - пояснила эксперт. - У нас нет этих типов вакцин, и не ожидается, что они будут скоро одобрены".

"Существующие вакцины этого не делают, о чем свидетельствуют вспышки в домах престарелых с вакцинированными пожилыми людьми, - считает она. - Это вспышки, при которых у людей проявляются легкие симптомы, потому что вакцины действительно защищают от серьезных [проявлений заболевания]".

Преодоление пандемии

Преодоление пандемии, вероятно, займет еще несколько лет, считает Маргарита дель Валь.

"Это [преодоление пандемии] займет несколько лет, но мы должны сделать это максимально быстро, - уточнила специалист. - Больной мир не является безопасным ни для кого". Она также полагает, что Испанию ждет новая волна коронавируса, "потому что вирус распространяется", растет число случаев заражения и до сих пор "половина населения Испании не вакцинирована".

"Отличие этой волны лета 2021 года заключается в том, что мы ожидаем много случаев, но небольшое количество госпитализаций и прежде всего меньшую смертность, поскольку группы самого высокого риска населения вакцинированы", - пояснила дель Валь. По ее словам, "вирус мутирует и будет продолжать мутировать, как абсолютно любой живой организм".

Ситуация с коронавирусом в Испании

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 3,97 млн случаев заражения, свыше 81 тыс. пациентов умерли. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент более 45% жителей страны были полностью привиты от коронавируса. В Испании используются вакцины, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson (J&J)

Правительство королевства планирует, что ко второй половине августа 70% жителей страны будут полностью привиты от COVID-19. В этой связи власти говорили о том, что к этому моменту в Испании будет достигнут коллективный иммунитет к ковиду.