Трутнев заявил, что новые дамбы позволили снизить ущерб от паводка в Еврейской автономии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июля. /ТАСС/. Гидрозащитные сооружения, построенные в Еврейской автономной области после 2013 года, помогли снизить ущерб от прошедшего в регионе паводка, сообщил во вторник во время рабочего визита в регион вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Во вторник Трутнев во время поездки в ЕАО ознакомился с мерами по ликвидации последствий паводка на территории региона, осмотрел зону подтопления в районе села Ленинское.

"Помню 2013 год [когда регионы Дальнего Востока серьезно пострадали от разлива Амура], помню все те же самые села, в которых мы сегодня были: отметки были те же самые, только дома были полностью затоплены. Я помню, как люди плакали, оставшись без жилья и без вещей. В этом году такой ситуации нет. Поэтому дамбы в том виде, в котором были построены, - помогают", - сказал Трутнев.

По данным МЧС России, для защиты территории было уложено более 60 тыс. мешков с песком, укреплены дамбы, насыпи и земляные валы протяженностью 4,4 тыс. м. В работах участвовали 513 человек и 42 единицы техники.

"Это работа и строителей, и жителей, потому что жители приходили укреплять дамбы, техника была вовремя поставлена. Работа вместе дала определенный результат. Сегодня территории, слава богу, защищены, но для того, чтобы они были защищены надежно, и в будущем нужно усиленно поработать", - заключил он.

Подъем уровня воды в Амуре и малых реках, а также подъем грунтовых вод начался в ЕАО во второй декаде мая. Гребень паводка прошел по территории с 1 по 11 июля. Подтопленными оказались 94 приусадебных участка, два участка дорог местного значения, участки земель сельскохозяйственного назначения в Облученском, Октябрьском, Смидовичском, Биробиджанском и Ленинском муниципальных районах. В настоящий момент ситуация стабилизировалась.