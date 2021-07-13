Песков заявил, что казаки в Росгвардии будут иметь соответствующие права и обязанности

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Казаки будут служить в Росгвардии и будут обладать всеми правами и обязанностями служащих Росгвардии. Об этом журналистам во вторник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка ранее сообщил, что президент Владимир Путин поддержал идею о создании в составе Росгвардии казачьих подразделений. Говоря об этих планах, представитель Кремля пояснил, что "у Росгвардии хватает сил, просто есть регионы, где живет много казаков, места коренного проживания казаков, там их будут брать на службу в Росгвардию".

"Они станут гвардейцами, у них будет полная субординации и так далее", - отметил Песков.

По его словам, "никаких отдельных казачьих подразделений не будет, это будет все в составе Росгвардии". "И это касается тех регионов, где традиционно живет много казаков", - добавил он, уточнив, что распространить данную практику по всей стране невозможно, поскольку "не везде есть казаки, они есть только в некоторых регионах".

Отвечая на вопрос, будет ли у казаков оружие, представитель Кремля обратил внимание на то, что казаки становятся служащими Росгвардии.

"Почему им не выдавать [оружие]? Они уже перестанут быть казаками, де-юре они будут служащими Росгвардии со всеми вытекающими правами и обязанностями", - сказал Песков. Он не стал отвечать на уточняющий вопрос, какой будет форма у казаков, посоветовав поинтересоваться этим в Росгвардии.