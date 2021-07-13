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Пандемия COVID-19

Собянин выделил 2 млрд рублей на бесплатное питание медиков в 2021 году

Бесплатное питание медицинских работников в коронавирусных станционарах, было организовано в Москве начиная с апреля 2020 года, за это время ресторанные сети столицы поставили медикам свыше 2,6 млн суточных рационов еды

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей выделят дополнительно из бюджета столицы на питание медиков в коронавирусных станционарах в 2021 году. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Более 2 млрд рублей будет выделено из бюджета города Москвы на обеспечение бесплатным питанием медицинских работников коронавирусных стационаров в 2021 году. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что полноценное трехразовое бесплатное питание медицинских работников, оказывающих помощь в стационарных условиях пациентам с подтвержденным диагнозом или подозрением на COVID-19, было организовано в Москве начиная с апреля 2020 года. За это время ресторанные сети Москвы поставили медикам свыше 2,6 млн суточных рационов еды. В настоящее время поставка рационов осуществляется в 27 больниц (34 точки доставки).

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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