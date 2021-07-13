На Алтае развернули 4,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусом

БАРНАУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Медики в Алтайском крае, где отмечается ухудшение ситуации с распространением коронавируса, наращивают объем коечного фонда в краевой клинической больнице и в больнице №5 Барнаула. Всего в регионе развернуты 4 тыс. 445 коек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава во вторник.

"За минувшие сутки развернуто 76 новых коек. Места созданы на базе краевой клинической больницы для пациентов с сопутствующими заболеваниями - 36 мест, и на базе городской больницы №5 в Барнауле - 40 коек. Таким образом, всего в регионе развернуто сейчас 4 тыс. 445 мест, занято из них 88%", - сказали в пресс-службе, отметив, что ранее регион выходил на максимальное количество коек в объеме более 5 тыс.

Там отметили, что более 3,2 тыс. коек подключены к кислороду, более 300 оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких.

Также в Минзраве края уточнили, что в регионе продолжается вакцинация: прививки поставили 404 тыс. 394 человека, из которых более 284 тыс. поставили оба компонента вакцины.

При этом в регионе растет число вновь заразившихся COVID-19. Так, за минувшие сутки был установлен новый для региона максимум по числу заразившихся - 256 случаев. Ранее максимальным показателем для региона было 246 новых заражений - год назад.

По последним данным, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае составляет 57 тыс. 227 человек.