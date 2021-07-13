Можно ли пойти к врачу на онлайн-прием за лекарством по рецепту? Все про телемедицину

Закон о телемедицине — под ней понимается любой дистанционный контакт врача и пациента или врача и врача, скажем, по поводу выбора тактики лечения — заработал в 2018 году. Вернее, это были поправки к закону "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”. Документ утвердил понятие "телемедицинские технологии" и возможности их применения. Из-за пандемии спрос на консультации врача онлайн вырос в несколько раз — отдельные клиники говорят о росте 300%. Но какие медуслуги можно, а какие нельзя получить в интернете? Как выбрать клинику и доктора? Можно записаться на онлайн-прием в городскую поликлинику или только в частную? Собрали ответы на самые популярные вопросы о телемедицине.
Что по закону может делать врач на онлайн-консультации?
Может:
- собирать анамнез и решать, требуется ли проведение очного приема,
- корректировать ранее назначенное лечение,
- выписывать рецепты на препараты, но только при условии ранее установленного диагноза на очном приеме,
- назначать дополнительные обследования,
- расшифровывать анализы.
Не может:
- ставить диагноз,
- назначать лечение.
"Не может быть установлен ни диагноз, ни стадия заболевания, несмотря даже на то, что будут предоставлены какие-то определенные данные, состоящие из лабораторных исследований, компьютерной томографии и так далее, — говорит Антон Иванов, главный врач клиники НАКФФ. — По результатам онлайн-консультации мы предоставляем заключение. В нем, как правило, указывается, что пациенту необходимо сделать: куда и к какому врачу обратиться. Также никакие препараты и химиотерапевтические схемы, сильнодействующие лекарства при онлайн-консультации не назначаются".
То есть пациент получит больше пользы от онлайн-консультации, если она следует за очным приемом.
"Первичная онлайн-консультация если и проводится с новым пациентом, ранее не обращавшимся в клинику очно, то носит исключительно рекомендательный характер по дальнейшим диагностическим действиям. Согласно законодательству, мы не может не только ставить диагноз, но и считать данную консультацию медицинской", — объясняет Егор Сафрыгин, директор по цифровой трансформации Европейского медицинского центра.
Можно ли получить рецептурный препарат на онлайн-приеме?
Да, но при соблюдении двух условий. "Первое — врач должен корректировать лечение по ранее поставленному диагнозу (то есть не в случае первичной консультации, а когда пациенту уже поставлен диагноз очно, назначено лечение, в том числе и препараты по рецепту,— прим. ТАСС). Второе — в регионе, где врач выписывает рецепт, должна действовать система выдачи электронных рецептов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью врача", — сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса "СберЗдоровье".
Например, в Москве врачи могут выписывать электронные рецепты, а не бумажные. Получить в аптеке выписанные лекарства можно, предъявив QR-код рецепта на экране телефона в приложении ЕМИАС.ИНФО или в личном кабинете пациента на mos.ru.
"В большинстве случаев это работает только при выписке препаратов, которые отдельные категории граждан могут получать бесплатно или с 50% скидкой. К такой системе должна быть также подключена и медицинская организация, и аптека, в которой пациент получит лекарство", — уточняют в "СберЗдоровье".
Рецептурные препараты, как и льготные лекарства, требуют специальных бланков, печатей и заверенных подписей лечащего врача и завотделением. Сделать это в условиях телемедицины труднее. Бывает, что некоторые клиники принимают за правило не выдавать рецепты на онлайн-консультации.
"Закон позволяет дистанционно продлить уже выписанный электронный рецепт. При этом и у врача, и у пациента должна быть электронная подпись на портале Госуслуг. Но таким образом на практике продлить рецепт оказывается, как правило, невозможно", — рассказали ТАСС в сервисе "Доктор рядом".
Любая клиника может проводить онлайн-консультации?
Есть правовые нюансы.
Согласно закону, медицинская организация должна оказывать такие онлайн-консультации через Единую государственную информационную систему, то есть при условии, что организация идентифицирована в этой системе. "Для участия в телемедицине и врачи, и пациенты должны быть идентифицированы через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Давно ожидаются законодательные изменения, но пока регистрация через ЕСИА доступна только медицинским учреждениям, а не операторам телемедицины. Также есть требования приказа Минздрава от 30 ноября 2017 года №965 "Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий" в части передачи, хранения и защиты данных (информационная безопасность должна быть устроена определенным образом)", — говорит Всеволод Погодин, руководитель телемедицинского сервиса arimed.ru. По его словам, из-за таких требований законодательства, сейчас большинство телемедицинских сервисов позиционируют себя как рекламные площадки, не оказывающие медицинских услуг.
В целом любую организацию стоит проверить на наличие лицензии, позволяющей оказывать медицинские услуги. Сделать это можно в едином реестре на сайте Росздравнадзора.
Какие врачи могут консультировать онлайн?
Закон не устанавливает список врачей, которые могут или не могут консультировать в интернете. Главное, чтобы онлайн-прием проводил доктор, у которого имеется ЭЦП для подписания электронных документов. Но в некоторых направлениях — тех, где личный осмотр и врачебные манипуляции — ключевая услуга, онлайн-консультации непопулярны, например стоматология. "Мы искали возможность внедрения онлайн-консультаций в начале пандемии, но не смогли. На вопросы характера "как восстановить зуб" получить виртуально развернутый ответ можно. Но когда дело доходит до симптомов и боли — онлайн-прием превращается в "угадай мелодию", — говорит Кирилл Костин, главный врач Центра эстетической стоматологии, косметологии и костной регенерации PerfectSmile.
К каким врачам чаще всего обращаются в интернете?
Судя по данным клиник, популярнее всего консультации терапевтов, неврологов.
"В 2021 году у нас структура обращений к врачам узких специальностей изменилась. По итогам первого квартала 2021 года лидировали неврологи. В том же периоде год назад люди чаще всего обращались к акушерам-гинекологам. В 2021-м они занимают третье место по количеству обращений. На втором месте гастроэнтерологи. Мы видим рост дистанционных обращений к психологам, они занимают четвертую позицию в общем списке. В прошлом году консультации с психологом не входили в десятку", — говорит медицинский директор цифрового медсервиса "Доктор рядом", Екатерина Кузина.
"За июнь 2021 года мы можем выделить топ-5 специальностей по телемедицине в ЕМС. Среди них терапия, психиатрия, неврология, онкология, урология. В марте — июле 2020 года самыми популярными направлениями по телемедицинским консультациям были психиатрия, общая практика/терапия, эндокринология, онкология, неврология", — говорит Егор Сафрыгин, Европейский Медицинский Центр (ЕМС).
Я могу пойти к врачу на онлайн-прием по полису общего медицинского страхования?
Есть пилотные программы в некоторых регионах России, где телемедицину включили в систему ОМС. Это работает не на базе городских поликлиник, а через сервис "Доктор рядом". В большинстве онлайн-прием врачей ведется в частных клиниках. У россиян есть следующие возможности в области государственной медицины:
- запись к врачу (доступны не все, но большинство специалистов) онлайн через Госуслуги,
- вызов врача на дом (в крупных городах) также через Госуслуги.
Есть ли бесплатная медицинская онлайн-помощь для всех россиян?
Да, есть постоянные и разовые возможности для россиян получить интернет-консультацию разных специалистов.
В прошлом году российские врачи запустили сервис "Облако здоровья" — содействие в оказании бесплатной своевременной медицинской помощи людям, оставшимся без необходимого профессионального внимания в период пандемии. Он направлен на людей с хроническими болезнями сердца и гинекологическими заболеваниями. В консультациях участвуют врачи двух клиник — Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и медцентра акушерства, гинекологии и перинаталогии им. Кулакова. Также в прошлом году в России запускали телемедицинские сервисы с видеоконсультациями врачей для пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома.
Если полис ДМС включает телемедицинские услуги, то можно получать онлайн-консультации врачей из клиник, включенных в систему. За них не придется доплачивать.
Анастасия Акулова