Можно ли пойти к врачу на онлайн-прием за лекарством по рецепту? Все про телемедицину

Может:

собирать анамнез и решать, требуется ли проведение очного приема,

корректировать ранее назначенное лечение,

выписывать рецепты на препараты, но только при условии ранее установленного диагноза на очном приеме,

назначать дополнительные обследования,

расшифровывать анализы.

Не может:

ставить диагноз,

назначать лечение.

"Не может быть установлен ни диагноз, ни стадия заболевания, несмотря даже на то, что будут предоставлены какие-то определенные данные, состоящие из лабораторных исследований, компьютерной томографии и так далее, — говорит Антон Иванов, главный врач клиники НАКФФ. — По результатам онлайн-консультации мы предоставляем заключение. В нем, как правило, указывается, что пациенту необходимо сделать: куда и к какому врачу обратиться. Также никакие препараты и химиотерапевтические схемы, сильнодействующие лекарства при онлайн-консультации не назначаются".

То есть пациент получит больше пользы от онлайн-консультации, если она следует за очным приемом.

"Первичная онлайн-консультация если и проводится с новым пациентом, ранее не обращавшимся в клинику очно, то носит исключительно рекомендательный характер по дальнейшим диагностическим действиям. Согласно законодательству, мы не может не только ставить диагноз, но и считать данную консультацию медицинской", — объясняет Егор Сафрыгин, директор по цифровой трансформации Европейского медицинского центра.