Песков призвал Книжный союз разъяснить просьбу об изъятии книг с изображением нацистов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что рекомендация Российского книжного союза об изъятии из магазинов изданий с изображением нацистских лидеров нуждается в разъяснениях, поскольку при исполнении законов "всегда есть эксцессы".

"Наверное, там нужны какие-то разъяснения на этот счет", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник, комментируя обращение к отраслевому сообществу Российского книжного союза. При этом он признал, что "понятно, о чем идет речь", но "эксцессы исполнителей могут быть и есть всегда и везде, и будут всегда". "Они все корректируются", - уверен Песков.

Он добавил, что требования законодательства понятны, речь идет о запрете "на обложке больших, крупных изображений" нацистских преступников. "Понятно, что популяризация не нужна и недопустима по закону, а если речь идет о справочной информации, какие-то изображения внутри книги, не на обложке - это другое дело", - отметил представитель Кремля.

Ранее на сайте Российского книжного союза появилось обращение к отраслевому сообществу с информацией о вступлении в силу законов, запрещающих в РФ публичное демонстрирование нацистской атрибутики, изображений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. В обращении содержится просьба "проверить ассортимент на наличие изданий, попадающих в сферу действия вышеуказанных нормативных актов, и в случае обнаружения, прекратить их размещение" на сайтах, "и в торговых залах данные книги подлежат изъятию и утилизации".