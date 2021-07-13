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Пандемия COVID-19

В Югре выявили штаммы коронавируса "альфа", "бета" и "дельта"

Эксперты обнаружили больше всего проб с индийскими штаммами

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июля. /ТАСС/. Эксперты выявили штаммы коронавируса "альфа", "бета" и "дельта" у граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщила во вторник руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева.

"Направлено в различные научно-исследовательские институты - 116 проб [биологического материала людей, заразившихся коронавирусом]. Поступил ответ на 37. В 36 пробах обнаружена мутация, в том числе в шести пробах - британский штамм, одной пробе - южноафриканский штамм, 12 пробах - прочие мутации и в 16 пробах - индийские штаммы", - сказала Соловьева.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 13 июля общее количество заразившихся в регионе превысило 61,9 тыс. (из них 186 за последние сутки), выздоровели 58,9 тыс. человек, умерли 850 человек.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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