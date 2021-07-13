Небольшие дожди и сухие грозы придут на смену жаре в Москве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Жара в Москве ослабеет на 3-4 градуса к началу следующей недели, температурный фон будет 27-29 градусов тепла. Кроме того, с четверга в столице ожидается облачность, небольшие дожди и сухие грозы, которые крайне редкое событие, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Медленное, постепенное понижение температуры. <...> К началу следующей недели температурный фон понизится на 3-4 градуса: вот до конца этой недели температура будет выше 30-градусной отметки, с понедельника - в диапазоне 27-29 градусов", - сообщил он на онлайн-конференции в ТАСС во вторник.

По словам Вильфанда, с четверга в Москве ожидаются облака, небольшие дожди и грозы.

"Грозы в Москве прогнозируются необычные, так называемые сухие грозы. <...> Будет греметь гром, молнии сверкать, а дождь будет либо совсем маленький, 5 мм, либо вообще его не будет", - отметил метеоролог.

Вильфанд подчеркнул, что сухие грозы - это очень необычное явление для Москвы. Они бывают крайне редко.