В Югре отменили празднование Курбан-байрам

"20 июля отмечается Курбан-байрам - один из важнейших праздников для мусульман. В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Духовное управления мусульман автономного округа приняло решение отменить проведение религиозных обрядов, жертвоприношений, праздничной молитвы на территории религиозных культовых объектов и прилегающих территориях в общественных местах", - сказала во вторник на заседании оперативного штаба Югры Комарова.

По ее словам, в Югру за все время поступило чуть более 485,3 тыс. компонентов вакцины от коронавирусной инфекции. Привито на 13 июля 413,8 тыс. человек - более 54% от общего числа граждан, которые могли бы сделать прививку в ХМАО. Из них 294,7 тыс. человек полностью завершили вакцинацию.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения, это один из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом, в этом году пройдет 20 июля. Традиционно он отмечается массовой молитвой в мечетях и хаджем в Мекку, который в этом году недоступен для большинства мусульман из-за закрытых границ Саудовской Аравии.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 13 июля общее количество заразившихся в регионе превысило 61,9 тыс. Из них 186 за последние сутки. Выздоровели 58,9 тыс. человек, умерло 850 человек, из них шесть за последние сутки.