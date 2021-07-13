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Число опасных погодных явлений в России выросло на 18%

Речь идет об очень сильных дождях, обильных снегопадах, изнурительной жаре и аномальном холоде

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Метеорологи зафиксировали в России 574 опасных метеорологических явления в первом полугодии 2021 года. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, речь идет об очень сильных дождях, обильных снегопадах, изнурительной жаре и аномальном холоде.

"В первом полугодии 2021 года на территории России зафиксировано 574 опасных метеорологических явления <…> Оказалось, что это на 18% больше, чем в прошлом году. В прошлом году было 487 опасных явлений", - сообщил он на онлайн-конференции в ТАСС во вторник.

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РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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