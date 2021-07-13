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Пандемия COVID-19

Эксперт рассказала, с какими осложнениями чаще всего сталкиваются пациенты с COVID-19

Наиболее распространенным осложнением у перенесших коронавирус является тромбоз, заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Тромбозы являются наиболее распространенным осложнением у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила во вторник главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова.

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"Самые распространенные осложнения, с которыми сталкиваются наши граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, - это в большей степени тромбозы. Обратите внимание, 20-30% среди сердечно-сосудистой системы - это тромбозы", - сказала она на Всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России".

Дроздова также перечислила среди других возникающих осложнений, сохраняющихся даже после нормализации показателей, утомляемость, кашель, одышку.

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