В странах Азиатско-Тихоокеанского региона начинается новая волна коронавируса

Коронавирусная инфекция вновь стала быстро распространяться в целом ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно подсчетам, рекордно высокие темпы распространения инфекции зафиксированы сразу в нескольких государствах, которым ранее удавалось успешно сдерживать коронавирус.
Из-за роста заболеваемости власти вынуждены вводить карантинные ограничения и даже обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.
ТАСС проанализировал ситуацию и меры, предпринимаемые странами АТР для борьбы с COVID-19.
Рост заболеваемости
- Самые высокие темпы распространения инфекции сейчас отмечаются в Индонезии, где в понедельник было зарегистрировано свыше 40 тыс. случаев заражения и более 1 тыс. умерших за сутки, что стало максимальным показателем за всю пандемию. Общее количество инфицированных в стране превысило 2,56 млн.
- Заболеваемость также растет в Таиланде, где уже выявляют более 9,5 тыс. случаев заражения в сутки, и Малайзии (свыше 9,3 тыс. инфицированных за день). Смертность в этих странах также достигла максимальных или близких к максимальным показателям - более 90 умерших в сутки.
- Во Вьетнаме накануне впервые зарегистрировали более 2 тыс. случаев заражения в сутки. На протяжении всего прошлого и в начале этого года Вьетнаму успешно удавалось сдерживать распространение инфекции, однако весной начался рост заболеваемости, который в начале июля приобрел взрывной характер. Общее количество инфицированных превысило 32,6 тыс. человек, из которых более 20 тыс. заразились за последние три месяца.
- На уровень национальных максимумов вышла заболеваемость в Южной Корее (более 1,3 тыс. случаев заражения в сутки), Камбодже (более 900 случаев), Лаосе (свыше 90) и на Фиджи (860). Правда, и уровень тестирования на коронавирус в этих странах сравнительно невысок: в Южной Корее на 100 тыс. жителей приходится 21,3 тыс. тестов, в Камбодже - 9,3 тыс., в Лаосе - 4,1 тыс., на Фиджи - 26,4 тыс.
- Возобновился после некоторого спада рост заболеваемости в Японии, где за истекшие сутки выявили 2,2 тыс. инфицированных - вдвое больше, чем неделей ранее. Общее количество инфицированных превысило 820 тыс. Относительно стабильной остается обстановка на Филиппинах, где после пиковых 12 тыс. в апреле заболеваемость в первой декаде июля снизилась вдвое.
Меры борьбы
Большинство стран региона с начала пандемии остаются частично либо полностью закрытыми для внешнего мира. Около месяца назад власти некоторых государств, являющихся популярными туристическими направлениями, начали обсуждать перспективы постепенного открытия для приема иностранцев, однако рост заболеваемости поставил эти планы под сомнение и даже вынудил к введению более жестких ограничительных мер.
- В столице Японии с 12 июля по 22 августа введен режим чрезвычайной ситуации. Он затронет не только жителей, но и участников и гостей Олимпиады, которая будет проходить в Токио с 23 июля по 8 августа: соревнования пройдут не только без иностранных, но и без местных зрителей.
- Наивысший уровень социального дистанцирования введен с понедельника в столичном регионе Республики Корея, в который входят города Сеул и Инчхон, а также соседняя провинция Кёнгидо. До 18:00 разрешены частные встречи с участием не более четырех, а после 18:00 - максимум двух человек. Исключение сделано лишь для свадеб и похорон, число присутствующих на которых ограничивается 49 близкими родственниками. Заполняемость гостиниц в столичном регионе не должна превышать 75%. Спортивные соревнования проводятся без зрителей. Детские сады и школы с 14 июля переходят на обучение в режиме онлайн. Церковные службы также переводятся в удаленный режим. Предприятия и организации, за исключением подразделений, связанных с производством, переходят на гибкий график, при этом не менее 30% их сотрудников должны работать удаленно. Предприятия общественного питания будут открыты до 22:00, а развлекательные заведения, такие как ночные клубы, бары и салоны караоке, полностью закрываются. Запрещены любые митинги, демонстрации и иные массовые политические акции.
- Власти Индонезии ввели до 20 июля полный локдаун в 15 городских округах на территории островов Суматра и Калимантан, а также в провинции Папуа. Ранее такая мера была введена на острове Ява и в провинции Бали, на долю которых приходится почти 70% инфицированных.
- В Таиланде режим чрезвычайного положения продлен до 30 сентября. Кроме того, в Бангкоке и нескольких провинциях с 12 июля на две недели введен комендантский час, действующий с девяти часов вечера до четырех утра. Ограничивается работа общественного транспорта, заведений общепита, банков, аптек, закрываются массажные салоны и салоны красоты. Компании и предприятия должны "по максимуму" перевести сотрудников на работу из дома. Жителям рекомендовано покидать дома лишь в случае "острой необходимости".
- Жесткие карантинные меры введены в крупнейшем городе Вьетнама - Хошимине. В их числе - запрет собираться в общественных местах, приостановка работы общественного транспорта и предприятий торговли, за исключением продаж лекарств, продовольствия и товаров первой необходимости. Горожанам предписано не покидать свои дома без крайней необходимости. Людям разрешено выходить на улицу лишь для покупки продуктов и медикаментов, при этом они обязаны соблюдать дистанцию не менее двух метров и не собираться группами более двух человек.
- Строгие санитарные ограничения введены на Фиджи: прекращена работа всех предприятий, учреждений и организаций, чья деятельность не связана с жизнеобеспечением граждан. Жителям предписано оставаться дома, покидая его только в случае крайней необходимости, и носить маску за пределами собственного жилища. Власти заявили о возможности увольнения госслужащих, которые не пройдут полный цикл вакцинации в срок до 1 ноября. Тем, кто не сделает прививку до 15 августа, не будет разрешен выход на работу. Предпринимателям рекомендовано придерживаться аналогичных требований, в противном случае их предприятия могут быть закрыты.
- Власти Новой Зеландии ввели обязательную вакцинацию для сотрудников государственных карантинных центров, а также для граждан, работающих на территории и в инфраструктуре аэропортов и морских портов страны. Все служащие, на которых распространяется действие приказа, должны получить первую дозу к 26 августа, а сотрудники частных структур - к 30 сентября. При приеме на работу в указанные структуры, государственные и частные, наличие прививки станет обязательным условием. Те, кто не пожелает получить вакцину, не смогут продолжать работу на предприятиях, в учреждениях и ведомствах, подпадающих под действие закона.
- Жесткие карантинные меры введены в Сиднее: все организации, учреждения и ведомства переведены на удаленный режим работы, предприятия общественного питания, за исключением тех, что продают еду навынос или с доставкой, закрыты. Прекратили работу спортивные клубы, бассейны, тренажерные залы и досуговые центры, все общественные мероприятия отменены. Гражданам предписано оставаться дома и не выходить на улицу без веских причин, использование маски обязательно во всех общественных местах, включая подъезды и общие холлы многоквартирных домов. Кроме того, власти Австралии вдвое сократили недельный лимит репатриантов, возвращающихся в страну из-за рубежа. Для иностранцев страна полностью закрыта.