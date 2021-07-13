В странах Азиатско-Тихоокеанского региона начинается новая волна коронавируса

Коронавирусная инфекция вновь стала быстро распространяться в целом ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно подсчетам, рекордно высокие темпы распространения инфекции зафиксированы сразу в нескольких государствах, которым ранее удавалось успешно сдерживать коронавирус.

Из-за роста заболеваемости власти вынуждены вводить карантинные ограничения и даже обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.

ТАСС проанализировал ситуацию и меры, предпринимаемые странами АТР для борьбы с COVID-19.

Рост заболеваемости

Самые высокие темпы распространения инфекции сейчас отмечаются в Индонезии, где в понедельник было зарегистрировано свыше 40 тыс. случаев заражения и более 1 тыс. умерших за сутки, что стало максимальным показателем за всю пандемию. Общее количество инфицированных в стране превысило 2,56 млн.

Заболеваемость также растет в Таиланде, где уже выявляют более 9,5 тыс. случаев заражения в сутки, и Малайзии (свыше 9,3 тыс. инфицированных за день). Смертность в этих странах также достигла максимальных или близких к максимальным показателям - более 90 умерших в сутки.

Во Вьетнаме накануне впервые зарегистрировали более 2 тыс. случаев заражения в сутки. На протяжении всего прошлого и в начале этого года Вьетнаму успешно удавалось сдерживать распространение инфекции, однако весной начался рост заболеваемости, который в начале июля приобрел взрывной характер. Общее количество инфицированных превысило 32,6 тыс. человек, из которых более 20 тыс. заразились за последние три месяца.

На уровень национальных максимумов вышла заболеваемость в Южной Корее (более 1,3 тыс. случаев заражения в сутки), Камбодже (более 900 случаев), Лаосе (свыше 90) и на Фиджи (860). Правда, и уровень тестирования на коронавирус в этих странах сравнительно невысок: в Южной Корее на 100 тыс. жителей приходится 21,3 тыс. тестов, в Камбодже - 9,3 тыс., в Лаосе - 4,1 тыс., на Фиджи - 26,4 тыс.

Возобновился после некоторого спада рост заболеваемости в Японии, где за истекшие сутки выявили 2,2 тыс. инфицированных - вдвое больше, чем неделей ранее. Общее количество инфицированных превысило 820 тыс. Относительно стабильной остается обстановка на Филиппинах, где после пиковых 12 тыс. в апреле заболеваемость в первой декаде июля снизилась вдвое.

Меры борьбы

Большинство стран региона с начала пандемии остаются частично либо полностью закрытыми для внешнего мира. Около месяца назад власти некоторых государств, являющихся популярными туристическими направлениями, начали обсуждать перспективы постепенного открытия для приема иностранцев, однако рост заболеваемости поставил эти планы под сомнение и даже вынудил к введению более жестких ограничительных мер.