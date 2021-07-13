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В Гидрометцентре назвали регионы, которые попадут в "мешок холода" в ближайшие дни

В частности, температура ниже нормы ожидается в Западной Сибири
© Андрей Самсонов/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Температуру на 4-6 градусов ниже нормы прогнозируют в Западной Сибири, на западе Красноярского края и на востоке Уральского федерального округа в ближайшие дни.

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Эти территории образовали на прогностической карте "мешок холода".

Об этом заявил во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на онлайн-конференции в ТАСС.

По его словам, европейскую часть страны и Дальний Восток наоборот в ближайшее время ждет очень жаркая погода - будут "махрово-красные" аномалии.

На прогностической карте этим цветом обозначают отклонения от нормы на более чем восемь градусов.

 

Теги
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