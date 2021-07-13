Lufthansa откажется от приветствия пассажиров по гендерному признаку

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa объявила об отказе приветствовать пассажиров по гендерному признаку. Как сообщила во вторник газета Bild со ссылкой на представителя авиаперевозчика, теперь на борту самолета путешественники, в частности, не услышат фразу "уважаемые дамы и господа".

В будущем обращение к пассажирам должно быть гендерно-нейтральным. "Для нас важно, чтобы при приветствии мы учли всех. В зависимости от времени суток существуют различные варианты, например "уважаемые гости", "доброе утро/день/ вечер" или "добро пожаловать на борт", - отметил представитель Lufthansa. Он уточнил, что, какая именно форма приветствия будет выбрана, определит командир воздушного судна.

Вместе с тем, как пишет газета, данные нововведения коснутся и других компаний, входящих в концерн Lufthansa. Среди них германская авиакомпания Eurowings, швейцарская Swiss, австрийская Austrian Airlines и брюссельская Brussels Airlines. Кроме того, подчеркивается, что Lufthansa намерена применять гендерно-нейтральный подход не только в отношении пассажиров, но и своих сотрудников.