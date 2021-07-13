Полиция закрыла дело на Моргенштерна о пропаганде наркотиков в клипах

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские прекратили административное производство в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (до смены фамилии - Валеев) по делу о пропаганде наркотиков в четырех видеоклипах на его песни, опубликованных ранее в интернете. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, музыкант избежал судебного разбирательства после соответствующей проверки, выполненной отделом по контролю за оборотом наркотиков.

"Как следует из постановления УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве о прекращении производства по делу об административном правонарушении, указанные в заявлении композиции Моргенштерн никогда не размещал ни в каких медиаресурсах. По результатам проверки соответствующим органом принято решение о прекращении производства по делу", - рассказал собеседник агентства.