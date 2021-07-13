В Свердловской области ограничили проведение мероприятий с участием более 1 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Проведение массовых мероприятий с участием более 1 тыс. человек, в том числе на открытом воздухе, ограничено в Свердловской области. Об этом сообщил во вторник на брифинге по итогам заседания регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19 заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"В условия роста проявление любых мероприятий массовых должно быть минимизировано. Под минимизацией речь идет о том, что никакие мероприятия свыше 1 тыс. человек даже на свежем воздухе проводиться не должны. А если об этом идет речь, это должно быть в обязательном порядке согласовано с органами Роспотребнадзора, ни одно из названных мероприятий [крестный ход в "Царские дни", Курбан-байрам, день Екатеринбурга, день строителя] этих согласований не прошло", - сказал Креков.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции превышает 98 тыс., число выписанных превышает 91 тыс., общее число умерших - свыше 4 тыс.