Коронавирусные ограничения ужесточили еще в шести муниципалитетах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Дополнительные ограничения, введенные из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом в некоторых районах и городах Крыма, распространены еще на шесть муниципалитетов, в том числе курорты - Судак и Феодосия, следует из текста указа главы региона Сергей Аксенова. Таким образом, особые ограничения действуют в 10 из 25 муниципалитетов Крыма.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения: запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. При этом в Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште, где на тот момент ситуация была самой сложной, были введены дополнительные меры - запрет на работу дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов; театры и кинотеатры не могут заполнять залы более чем наполовину.

"[Усиленные ограничительные мероприятия действуют] на территориях города Симферополя, Симферопольского района, города Ялты, города Алушты, города Феодосии, города Судака, города Джанкоя, Джанкойского района, города Бахчисарая, Бахчисарайского района", - говорится в документе.

Согласно данным указа, во всех 10 муниципалитетах запрещены общегородские массовые мероприятия, оказание услуг питания в торговых центрах на фуд-кортах, островках питания, за исключением работы в формате навынос и доставки. Аттракционы, аквапарки и развлекательные центры в среду и воскресенье должны быть закрыты для проведения генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено более 50 тыс. заболевших, выздоровевших - около 45 тыс. человек, умерших - более 1,5 тыс. человек. При этом сейчас ситуация в Крыму примерно такая же, как в середине зимы, когда фиксировалась наиболее сложная ситуация с коронавирусом в регионе. Согласно сообщениям Аксенова, в воскресенье и понедельник было зафиксировано максимальное за весь период пандемии число новых случаев за сутки - 368 и 371. Предыдущий антирекорд фиксировался 13 января, тогда прирост составил 360 человек.