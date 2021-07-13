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В Вологде и Череповце открылись новые пункты вакцинации от коронавируса

В пункте, появившемся на базе Дворца спорта на улице Конева в Вологде, прием желающих поставить прививку ведут сразу девять медработников

ВОЛОГДА, 13 июля. /ТАСС/. Дополнительные крупные пункты вакцинации от коронавируса заработали в Вологде и Череповце на базе спортивных комплексов. В Вологде в пункте, открытом на базе Дворца спорта на улице Конева, желающих принимают сразу девять медработников, сообщил во вторник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

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"В Вологде и Череповце заработали два дополнительных пункта. Сегодня побывал во Дворце спорта в областной столице. Выбор нового места для прививочного пункта не случаен. В ближайших микрорайонах проживает четвертая часть жителей города. Пункт вакцинации соответствует всем санитарным требованиям. Помещение просторное. Это помогает соблюдать социальную дистанцию, а еще принимать на прививку значительное количество желающих. Работают здесь девять человек: фельдшеры, медсестры, волонтеры-медики", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".

Еще один дополнительный пункт вакцинации открылся во вторник на базе спортивно-концертного зала "Алмаз". Это крупнейшие прививочные пункты в области. Всего в регионе на сегодня действуют 143 прививочных пункта.

По данным на вечер 12 июля в области привито первым компонентом 185 350 человек, вторым - 134 501 человек, это 34,2% от плана, или 16% от общего количества населения региона.

На 13 июля в области выявлено 50 654 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 216 случаев. Выздоровели 45 618 человек, умерли 1 250.

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Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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