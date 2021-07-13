В Адыгее временно запретили проведение массовых культурно-досуговых мероприятий

МАЙКОП, 13 июля. /ТАСС/. Власти Адыгеи в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом нового типа временно приостановили проведение массовых культурно-досуговых, зрелищных, спортивных мероприятий и свадеб, сообщила во вторник пресс-служба главы республики по итогам заседания оперштаба региона, которое провел глава региона Мурат Кумпилов.

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора временно приостановлено проведение массовых культурно-досуговых, зрелищных, спортивных мероприятий, свадеб и так далее, за исключением мероприятий, проводимых органами госвласти республики, органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями. При этом на эти мероприятия допускаются только лица, имеющие иммунитет после перенесенного заболевания либо вакцинации (подтверждается сертификатами), или лица с отрицательным ПЦР-тестом, полученным не позднее, чем за три дня до мероприятия", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет ужесточен контроль за соблюдением социального дистанцирования, масочного режима и других требований в местах массового скопления людей, на предприятиях.

"Сегодня крайне важно не допустить новых всплесков заболеваемости. Избежать новых ограничений мы сможем только с помощью активной прививочной кампании и неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

По данным министра здравоохранения республики Рустема Меретукова, на вторник число заболевших COVID-19 в Адыгее составляет 15 487 человек. Из них на лечении находятся 586 человек. С начала пандемии выздоровели 14 631 человек. Для приема больных COVID-19 развернуто 470 коек в госпиталях, лечение в условиях стационара проходят 395 человек.