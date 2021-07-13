Казаки в Росгвардии будут действовать по уставу силовой структуры

НАЛЬЧИК, 13 июля. /ТАСС/. Казаки в составе Росгвардии будут подчиняться уставам и законам силовой структуры, дополнительного обмундирования подразделений не предполагается, сообщил во вторник замначальника Управления президента РФ по вопросам госслужбы и кадров, ответственный секретарь Совета при президенте РФ по вопросам казачества Александр Орехов.

"Речь идет о создании подразделений Росгвардии, комплектуемых исключительно казаками. Никаких других особенностей с точки зрения казачества, я имею в виду коней и нагаек, у них не будет. Принятие решений будет полностью регулироваться войсковыми уставами и законами Росгвардии", - сказал Орехов на встрече с участниками пятого Евразийского форума казачьей молодежи "Казачье единство - 2021" в Нальчике.

Полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка ранее сообщил, что Владимир Путин поддержал идею создания в составе Росгвардии казачьих подразделений. Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что казаки будут служить в Росгвардии и обладать всеми правами и обязанностями служащих Росгвардии. По его словам, "никаких отдельных казачьих подразделений не будет, это будет все в составе Росгвардии". Песков отметил, что касаться это будет тех регионов, где традиционно живет много казаков.

По словам атамана Терского войскового казачьего общества Виталия Кузнецова, привлечение казаков в ряды Росгвардии может вернуть престиж казачьей службе. "Казаки сейчас проходят срочную службу во многих частях Минобороны, но мы говорим уже о другой государственной службе - на контрактной профессиональной основе. Те задачи, которые стоят в подразделениях Росгвардии, конечно, останутся, но служить там будут казаки, там будет именно казачий дух. И для нас это решение будет еще одним инструментом вернуть престиж службы в казачьи ряды", - сказал Кузнецов на встрече в Нальчике.