Празднование Дня Ленинградской области в августе отменили из-за сложной эпидобстановки

"Я подписал постановление, которое ограничивает, прежде всего в красной зоне, проведение различных массовых мероприятий. Это касается и мероприятий культуры, и спорта, и общественных и политических мероприятий. Это правило единое для всех. Я также принял решение, и в этом году у нас не состоится офлайн праздник День Ленинградской области. Это я делаю, прежде всего, в целях безопасности для нас, для жителей Ленинградской области, и также понимаю, что в такое напряженное время нам точно не до больших праздников", - сказал губернатор.

Он также сообщил, что принял решение направить сэкономленные деньги, которые планировалось потратить на подготовку и проведение праздничных мероприятий, для нужд медицины.

День Ленинградской области по традиции ежегодно отмечают в одном из районных центров региона в начале августа. В прошлом году праздник был перенесен из-за пандемии коронавируса.

В Ленинградской области с 12 июля усилены ограничительные меры - приостановлены массовые и спортивные мероприятия со зрителями в красной зоне, ярмарки, работа детских развлекательных центров. Регион вводит ограничения по принципу принцип "светофора", когда меры различаются для отдельных районов и населенных пунктов в зависимости от ситуации с заболеваемостью. В случае изменения ситуации районы переходят из одной зоны в другую с соответствующими ограничениями.