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Пандемия COVID-19

Власти Петербурга начали проверку после сообщений о несогласованном концерте "Алисы"

В СМИ ранее появилась информация, что концерт группы прошел в одном из арендованных помещений на территории студии "Лендок"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Комитет по культуре Санкт-Петербурге начал проверку по факту появившейся в СМИ информации о несогласованном концерте группы "Алиса" на территории киностудии "Лендок". Об этом во вторник сообщается на странице комитета в соцсети "ВКонтакте".

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"По предварительным данным, мероприятие прошло в одном из арендованных помещений на территории студии. В настоящее время у площадки запрошена подробная информация об указанном концерте. В частности, уточняется количество зрителей, посетивших мероприятие", - говорится в сообщении комитета.

Из материалов, опубликованных комитетом, следует, что зрителей в мессенджерах приглашали прийти на концерт 10 июля, при этом им предлагался трансфер до места проведения, которое не называлось.

В соответствии с действовавшими на тот момент правилами в условиях коронавирусных ограничений, культурно-массовые мероприятия с числом участников более 75 человек должны согласовываться с комитетом по культуре. При согласовании концертных программ уполномоченный представитель концертной площадки подписывает "чек-лист", в котором установлены условия проведения мероприятий.

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